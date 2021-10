Il ritorno del "Ciao"

Per i “diversamente giovani” un momento “nostalgia”. Chi si ricorda del “Ciao” della Piaggio ?









Per qualcuno è solo un ciclomotore fuori moda, per i produttori insieme alla “vespa ”sono dei Best Sellers. Nei 40 anni di produzione ne sono stati venduti 3 milioni e mezzo di esemplari. Chi non ricorda le fantasiose rielaborazioni degli anni 80 ? Pensare di riattivarlo non è possibile in quanto il motore a due tempi a miscela non è più conforme. Tra le forme di recupero possibile c'è la riconversione. L'idea arriva da un'officina di Rufina dove i “ciao” rinascono a nuova vita come silenziosa E-bike. L'azienda Ambra Italia fornisce un servizio di vendita e montaggio di un kit di propria progettazione per trasformare il vecchio ciclomotore in E-bike, praticamente una vera e propria bici a pedalata assistita. Nessun obbligo di immatricolazione o di indossare il casco e sarete di nuovo “on the road”.