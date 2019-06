Il ritorno della moda anni 80 nell’estate 2019

Il ritorno della moda anni 80 sembra ormai inarrestabile. C’è chi gradisce questa tendenza, perché in realtà prova nostalgia per quella decade, e chi invece inorridisce alla sola idea di rimettersi spalline, maniche a palloncino, colori sgargianti. Ma questa è la moda. E da sempre funziona così...naturalmente non si è obbligati a seguirla, anche perché, onestamente, a volte c'è da inorridire.

I ritorni più importanti sarebbero questi:

- Abito blazer: L’abito che sembra una giacca, rigorosamente con le spalline imbottite. I migliori marchi di moda lo hanno riproposto.

- Gioielli con scritte: Non solo collane, magari con il proprio nome scritto come indossa Carrie in Sex and the City, ma anche orecchini, braccialetti e tutto quello che vi viene in mente.

- Cinture con logo: Maxi, esagerate, da abbinare praticamente con tutto.

- Pantaloni a vita alta Sono tornati e noi dobbiamo farcene assolutamente una ragione. Sono di moda.

- Stile disco: La disco music poteva mancare? Ovviamente no. Così come la tanta bellissima musica di quel decennio, che non stanca e non passa mai.

Per fortuna, non tutto è stato "riciclato..Proporzioni esagerate di giacche e pantaloni, abbinamenti improbabili, canotte e altri errori. Vogliamo parlare poi di alcune pettinature? Erano veramente impossibili. Mi è capitato recentemente di rivedere alcune foto di quegli anni....è stata un esperienza divertente ed allo stesso tempo imbarazzante, ma, che tempi fantastici. Ps: e le modelle???? Ne vogliamo parlare :-) Evviva gli anni 80.