Il ritorno di Carmen Consoli in "Una domenica al mare".

"Una domenica al mare", è questo il singolo che consacra il ritorno di Carmen Consoli sulle scene musicali. Ad accompagnarlo anche il videoclip anticipato dalla cantante ai suoi fan su Instagram: "La vita è un giorno da ricordare un anno in più, nel bene o nel male".





Un incoraggiamento che la cantante esprime toccando temi a lei cari come la libertà, i desideri, il nuovo che ci attende dopo i momenti difficili e un invito a farsi guidare sempre e comunque dal proprio cuore.



Il singolo è pervaso anche dalla ricerca dell'armonia con la natura, madre di tutti noi in grado di curare tutte le nostre ferite e farci ritrovare la retta via. In stile elettro-acustico con la presenza d’archi che rendono la melodia molto dolce, ricorda tanti suoi successi e ci porta a riflettere, a lasciarci guidare dalle emozioni e dai ricordi, per poi rinascere.



"Una domenica al mare", anticipa il nuovo album di inediti "Volevo fare la rockstar", in arrivo il 24 settembre.

