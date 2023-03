NEW PLAY Il ritorno di Diodato con Così speciale L'artista tarantino pubblica una nuova canzone dopo un periodo di silenzio prolungato

Un nuovo singolo dal titolo “Così speciale”, come speciale è la sua voce avvolgente e calda, segna il ritorno di Diodato, che dopo aver trionfato a Sanremo tre anni fa con la bellissima “Fai rumore”, torna a parlarci d'amore in un crescendo strumentale carico di emotività.

In questa nuova ballad l'artista racconta della solitudine vissuta all'indomani di un amore passato, che ha lasciato dietro di sé più di qualche rimpianto, perdendosi nel ricordo di ciò che è stato e che non potrà più essere. Il brano anticipa l'uscita dell'omonimo album prevista per il 24 Marzo, album che riceve il testimone da “Che vita meravigliosa”, certificato disco di platino e, senza dubbio, uno dei progetti discografici più seguiti e premiati della musica italiana degli ultimi anni.

Dieci tracce inedite tutte da scoprire, per un artista profondo che, siamo certi, non ci deluderà neanche stavolta.



