Il ritorno di Doja Cat con "Kiss me more".

Si intitola "Kiss me more" l'ultimo provocante singolo di Doja Cat che arriva a distanza di un anno dopo l'uscita di Boss Bitch. Al suo fianco una delle voci soul rap femminili più conosciute negli Stati Uniti, SZA con la quale si esprime in tutta la sua sensualità.

Nel video si narra, in maniera del tutto fantascientifica, di un'astronauta che atterra su un corpo femminile attratto dalle voci di due sirene interpretate dalle artiste.

Il testo esprime due stati d'animo contrapposti, quello di Doja più giocoso e quello aggressivo di SZA che si incontrano solamente nel ritornello quando fanno riferimento a quella passione tipicamente giovanile: "We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh" (Siamo così giovani ragazzo, non abbiamo nulla da perdere).

"Kiss me more" è anche il primo singolo che ha anticipato l'album di Doja Cat "Planet Her" uscito il 9 aprile.

