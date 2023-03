Di Actarus e del suo robot d'acciao Goldrake si erano perse le tracce dal lontano 6 gennaio 1980, data della messa in onda sulle reti Rai dell'ultima puntata della serie. Ora a distanza di quarantatre anni l'anime forse più amato in maniera trasversale dalle generazioni, torna a popolare le nostre consolle per videogiochi. Entro la fine del 2023 esce infatti: "UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi". Un videogame prodotto dalla Microids, che vede protagopnista proprio "UFO Robot Grendizer". E' questo il nome con il quale nel 1975 fu lanciata la serie di cartoni animati in Giappone.

Il gioco seguirà il primo arco narrativo della serie anime, dando ai giocatori la possibilità di rivivere i momenti più iconici di questa epica avventura. Il terribile Impero di Vega e le battaglie epiche per evitarne l'invasione della terra. Il gioco sarà accompagnato dalle musiche originali dell'anime e darà la possibilità di giocare nei panni di Actarus e del suo fantastico e indimenticato robot, per vivere avventure epiche. Un’opportunità unica per tuffarvi a capofitto in un iconico universo della cultura pop pieno di coraggio, tradimenti e battaglie sensazionali!

E potremo finalmente urlare anche noi...."GOLDRAKE AVANTI"