ATTUALITÀ Il ritorno di Grease! John Travolta e Olivia Newton-John insieme dopo 41 anni

Il ritorno di Grease!.

Concediamoci qualche minuto per sognare... C'è una foto che vede insieme John Travolta e Olivia Newton-John con i classici costumi di Grease il celebre film del 1978. La pellicola che ha lanciato Sandy e Danny nell'olimpo di Hollywood, un film che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo e che con questo scatto le riporta in auge.

Compaiono ancora bellissimi nei panni di Danny Zuko, il leader degli studenti della Rydell High School, e Sandy Olsson, la ragazza australiana di cui lui si innamorerà perdutamente.

Sono trascorsi 41 anni dalla prima scena insieme eppure i due fanno ancora sognare, lei indossa una lunga gonna gialla, lui un completo nero con giacca di pelle e dai loro volti trapela la loro stessa emozione.





#Grease is still the word. Opening night of #MeetNGrease at the @coralskyamp in West Palm Beach!

Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta) in data: 13 Dic 2019 alle ore 8:48 PST

Anche John Travolta commenta lo scatto : «È ancora Grease ragazzi» ha scritto l'attore postando una foto a bordo della sua celebre auto rossa. «Avevo solo 18 anni, vidi quel musical a Broadway e rimasi fulminato. Così mi feci avanti e mi presero». Tutto il resto è storia. Ci fu anche un piccolo intoppo. «La mia passione segreta era sempre stata quella di interpretare il protagonista, Danny. Non avvenne a Broadway, ma al cinema sì, non posso lamentarmi. Sarò sempre grato a Grease, la mia carriera è iniziata lì».



I più letti della settimana: