MUSICA Il ritorno di Harry Styles dopo 3 anni di silenzio As it was il suo nuovo attesissimo singolo

Il ritorno di Harry Styles dopo 3 anni di silenzio.

“As It Was” è il titolo del nuovo attesissimo singolo di Harry Styles arrivato a tre anni di distanza dall’ultimo album “Fine Line” del 2019, brano che anticipa il nuovo album Harry’s House in uscita il 20 maggio 2022.

Harry Styles parla così del suo ultimo successo: “As It Was” è stata l’ultima canzone che ho scritto per l’album, in una casa di campagna. Parla di accettare e accogliere i cambiamenti, perdere sé stessi, ritrovare sé stessi. So che vi aspettate di sentirmelo dire, ma “As It Was” è decisamente la canzone che preferisco tra quelle che ho fatto. Sono molto, molto fiero.”

"As It Was" ha un ritmo decisamente ballabile così da permettere a Harry Styles di aprire le danze del suo nuovo tour mondiale in partenza da Glasgow, sabato 11 giugno. Love on Tour porterà l'artista britannico membro degli One Direction a esibirsi negli stadi e nelle arene di tutto il mondo per poi sbarcare in Italia all'Unipol Arena di Bologna e al Pala Alpitur di Torino il 25 e il 26 luglio. Purtroppo le due date sono già sold-out.





Harry Styles - As It Was (Official Video)

Harry Styles è un artista a 360°: canta, balla e recita! Ottima la sua performance in Dunkirk, la pellicola del 2017 diretta da Christopher Nolan vincitrice di ben 3 Oscar. Presto lo vedremo in Don’t worry darling, il thriller psicologico ambientato negli anni ’50 diretto da Olivia Wilde, sua attuale fidanzata. Sarà inoltre protagonista in My Policeman di Michael Grandage con Emma Corrin, film basato sul romanzo di Bethan Roberts pubblicato da Frassinelli.

"Mi sembra di aver vissuto già mille vite" ha recentemente dichiarato Harry.. classe 1994!

