Il ritorno di "Jacko"

Girano voci insistenti per un ritorno discografico di "inediti" di Michael Jackson.









La data non è nota ma la notizia è stata svelata da Tito Jackson al Sun, uno dei fratelli del Re del Pop scomparso nel 2009. L'artista ha lasciato diverso materiale inciso per i “posteri” questo potrebbe essere raccolto presto in un album. Tito ha dichiarato alla stampa inglese: "Siamo disposti a fare dei tentativi e a vedere cosa succede". Il plurale non è un caso, visto che al progetto starebbero lavorando tutti i fratelli di Michael per fare in modo che questo progetto di inediti firmato da “Jacko” possa diventare una realtà.