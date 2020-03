MUSICA Il ritorno di Mr.Rain con il singolo "Fiori di Chernobyl" “E' dagli incubi che nascono i sogni migliori”

Il ritorno di Mr.Rain con il singolo "Fiori di Chernobyl".

"Fiori di Chernobyl” è il singolo inedito che segna il ritorno, a distanza di un anno dal precedente, del rapper Mr. Rain. Si tratta di un brano intimo e toccante che racconta le sensazioni di chi ha attraversato e infine superato, un momento difficile. E' un invito all'apertura e a guardare senza paura il buio per poi ritrovare la propria luce, quella presente in ognuno di noi.

In questi giorni stiamo vivendo esperienze simili e "casualmente" questo pezzo ci offre la spinta ad una riflessione più attenta e meno superficiale. Perdersi a volte può spaventare e lasciarci per un pò di tempo inermi in preda alla solitudine, ma è proprio “dagli incubi che nascono i sogni migliori". Un invito ad utilizzare questo tempo per sentire ciò che proviamo in maniera profonda per puntare dritto ai nostri sogni più veri, quelli fatti a nostra immagine e somiglianza senza più mentire a noi stessi e agli altri.

“Fiori di Chernobyl“ è una canzone che vuole tirare fuori il meglio di noi e che ci sprona a rialzarci. La musica deve essere proprio questo: una cura per l'anima.

Ascolta qui “Fiori di Chernobyl“ di Mr.Rain





