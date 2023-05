NEW PLAY Il ritorno sulle scene di Alex Britti A distanza di sei anni dal suo ultimo album, con "Tutti come te" , il primo passo per aprire una nuova fase della sua carriera

Il ritorno sulle scene di Alex Britti.

Alex Britti non è di certo un'artista che ha bisogno di presentazioni, ma effettivamente è un po' di tempo che non sentivamo parlare di novità da parte sua.

Dobbiamo infatti tornare indietro di sei anni per arrivare alla pubblicazione del suo ultimo disco, “In nome dell'amore – Vol.2”.

“Sei non è un numero casuale – dice Britti - ma legato all’età di mio figlio Edoardo. Quasi sei anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani. E’ stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. E’ grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni.”

Ora, però, si dice pronto a ripartire e lo fa con la pubblicazione di un nuovo singolo dal titolo “Tutti come te”, un brano fresco, leggero, capace di mescolare atmosfere pop e richiami gospel.

Tipico della cifra espressiva di Britti, questo, che da sempre sa mettere d'accordo il suo grandissimo talento di chitarrista, la complessità dei generi musicali dai quali proviene e la semplicità di un cantautorato decisamente orecchiabile.

Con “Tutti come te”, oltre al suo ritorno sulla scena, l'artista festeggia anche 25 anni di carriera, iniziata nel 1998 con l'iconico “Solo una volta o tutta la vita” e poi consacrata da una serie di altri brani con i quali ha conquistato il grande pubblico.

Sarà l'inizio di altri 25 ancora più gloriosi?









