Il ritorno sulle scene di Macklemore

Dopo un periodo lontano dalle scene, torna più consapevole, grintoso e determinato che mai Macklemore, con un nuovo album che porta il suo nome, “Ben”, ed un nuovo singolo il cui titolo, “No bad days” , è quasi un mantra da ripetere o un augurio che l'artista, dopo i suoi problemi di dipendenza, rivolge a se stesso.

Più consapevole, dicevamo, perché è stato proprio Macklemore a definire il percorso che ha portato alla realizzazione dell' album come un vero e proprio viaggio di introspezione, permesso dal tempo dilatato che il periodo di pandemia gli ha consentito di vivere.

“Ho sperimentato un livello di riflessione come mai prima d’ora. Questa pausa forzata ed il tempo, hanno creato un livello di intimità che forse non ci sarebbe stato se il mondo avesse continuato a funzionare come prima”, così ha detto.









Il brano, in collaborazione con Collet, è corredato da un video speciale che ha per protagonista la figlia di sette anni dello stesso Macklemore, Sloane.

Auguriamo a questo artista che i giorni grigi siano davvero solo un ricordo dal quale continuare a trarre preziosi insegnamenti per vivere un presente ed un futuro pieno di bellezza.

“No bad days”, dunque, ma solo momenti preziosi e giorni felici!