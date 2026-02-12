TV LIVE ·
Il Pennarossa sorprende il Tre Fiori: è 0-0 nel recupero del 15° turno
Il robot stiracamicie

Un'invenzione che alleggerirà di molto le giornate che vengono dedicate a questa attività che non tutti amano

di Roberto Bagazzoli
12 feb 2026
immagine dal sito streamone
immagine dal sito streamone

Una grande invenzione che riceverà il plauso di molti perché stirare è una di quelle faccende domestiche che richiede tempo, pazienza e abilità.

Per chi lavora tutto il giorno o semplicemente non ama questa attività, esiste una soluzione tecnologica che promette di rivoluzionare la gestione del bucato: i robot stirapanni automatici.

Parliamo di dispositivi che asciugano e stirano i capi senza bisogno di asse da stiro, ferro rovente o sforzi fisici particolari. Se SteamOne è il marchio più pubblicizzato, sul mercato esistono alternative altrettanto valide e spesso più convenienti.

Ecco quattro modelli disponibili su Amazon che meritano attenzione. Il principio è semplice e ingegnoso: un manichino gonfiabile che riproduce le forme del busto umano.

La camicia ancora umida viene posizionata sul manichino, che si gonfia emettendo aria calda. La combinazione di calore e pressione elimina le pieghe e asciuga il capo in pochi minuti.

Alcuni modelli includono anche una serie di accessori per stirare altri capi d’abbigliamento, come pantaloni, polo e magliette.




