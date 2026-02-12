Il robot stiracamicie

Una grande invenzione che riceverà il plauso di molti perché stirare è una di quelle faccende domestiche che richiede tempo, pazienza e abilità.

Per chi lavora tutto il giorno o semplicemente non ama questa attività, esiste una soluzione tecnologica che promette di rivoluzionare la gestione del bucato: i robot stirapanni automatici.

Parliamo di dispositivi che asciugano e stirano i capi senza bisogno di asse da stiro, ferro rovente o sforzi fisici particolari. Se SteamOne è il marchio più pubblicizzato, sul mercato esistono alternative altrettanto valide e spesso più convenienti.

Ecco quattro modelli disponibili su Amazon che meritano attenzione. Il principio è semplice e ingegnoso: un manichino gonfiabile che riproduce le forme del busto umano.

La camicia ancora umida viene posizionata sul manichino, che si gonfia emettendo aria calda. La combinazione di calore e pressione elimina le pieghe e asciuga il capo in pochi minuti.

Alcuni modelli includono anche una serie di accessori per stirare altri capi d’abbigliamento, come pantaloni, polo e magliette.







