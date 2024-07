Il rock con il cuore buono

Formano una band iconica, realizzano brani che hanno scalato la vetta delle classifiche musicali mondiali, partecipano a eventi di beneficenza.

Se ciò non fosse già abbastanza per amare i Red Hot Chili Peppers (RHCP) come racconta GreenMe, vi diamo un’altra ragione per farlo all’istante. Sapevi che il gruppo capitanato da Anthony Kiedis, tra le star a seguire un’alimentazione vegetale tra l’altro, sensibilizza il pubblico sulle adozioni di animali domestici?

Lo fa visitando canili e rifugi del Nuovo Mondo, dando visibilità ai tantissimi cani in attesa di una famiglia. Durante i tour negli Stati Uniti come in Canada, i Red Hot Chili Peppers sostengono l’incredibile lavoro dei volontari, scattandosi foto in compagnia degli animali e condividendole sui loro canali.

Taggano i profili dei centri, dando indicazioni sull’iter dell’adozione, chiedono il supporto della loro community e prima di salire sul parco si lasciano coccolare da tante code scodinzolanti.

Si sa che l’amore di un animale dà una carica in più. Accanto al frontman e ai membri della band compaiono cuccioli, meticci, esemplari di razza e cercano tutti una casa, che grazie alle iniziative della band si spera arrivi prestissimo.