VIDEOGAME Il rotolo di carta igienica diventa un controller Si chiama "No Paper" ed è il nuovo videogame targato Nintendo

Il rotolo di carta igienica diventa un controller.

In campo videoludico le idee più bizzarre arrivano quasi sempre dal Giappone. Anche questa volta il paese del Sol Levante ha dimostrato di avere tanta fantasia da caratterizzare uno dei videogame che approderà molto presto su Nintendo Switch. Si chiama "No Paper!" E la cosa divertente sarà che al giocatore richiede di utilizzare un rotolo di carta igienica come supporto al controller. Il gioco, di per se è un normalissimo platform con enigmi e rompicapo, ed è sviluppato da SKT.



La caratteristica di questo game sta proprio nel modo decisamente inusuale di guidare il rotolo protagonista del gioco. Si posiziona infatti il Joipad all'interno di un rotolo di carta igienica, che a sua volta, viene poi bilanciato sopra un cartone utilizzato per farlo rotolare e quindi far ripetere a quello virtuale nel videogame, le mosse che gli permetteranno di attraversare la serie di labirinti presenti nel percorso. La storia, vede il giocatore seguire le avventure di un impiegato giapponese che scopre di aver finito la carta igienica. I giocatori hanno il compito di consegnare al lavoratore in difficoltà il bene tanto necessario.

Al momento il game è disponibile solo sull'edizione nipponica di Nintendo eShop, ma gli utenti possono comunque scaricarlo creando un profilo utente giapponese e procedere al download del simpatico progetto.









