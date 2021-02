CURIOSITÀ Il rover Perseverance su Marte non è solo Con lui ci sono Bernie Sanders, Elon Musk, la Regina Elisabetta e pure i Teletubbies

Erano in molti la sera dell'atterraggio del rover Perseverance sul pianeta rosso, davanti alla televisione. E al momento del contatto con il "rosso suolo" gli smartphone sono come impazziti per i continui messaggi dal tono euforico, (o meglio, Uforico), che annunziavano la lieta novella. Tanto che per un attimo ho temuto che di avere un dejavu e di ritrovarmi alla sera dell'ultimo dell'anno con il fiume di auguri. Il popolo della rete, lo abbiamo sottolineato più volte, è fantastico per velocità di esecuzione e genialità nel cogliere il alto comico di qualsiasi avvenimento. Anche in questo caso non si sono fatti attendere e pochi minuti dopo l'avvenuto atterraggio hanno inondato il web con i loro meme davvero esilaranti. Il primo è Bernie Sanders, "What Else" verrebbe da dire, il senatore democratico che dopo essere arrivato ovunque, non poteva non andare anche su Marte naturalmente con la sua inseparabile sedia pieghevole e le sue immancabili mussole.

Pare a caccia di un regno per il figlio, ma in realtà anche la Regina Elisabetta è anche lei vittima dell'ironia della rete, comparendo adirittura con tanto di tuta spaziale. C'è poi Elon Musk, che ora con SpaceX sta progettando nuovi viaggi nello Spazio, poi se guardate bene in angolo ci sono anche loro.... i Teletubbies. Non mancano i protagonisti della scena politica italiana rappresentati da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, l'ex premier Giuseppe Conte accompagnato da Di Maio. Ma i meme sono destinati a moltiplicarsi per via delle nuove foto che il sito della NASA pubblica con solerzia sempre nuove.

Quindi avremo di che sorridere e in questi tempi non è male.













