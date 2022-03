ATTUALITÀ Il salvataggio dei rospi Bufo Bufo nella stagione dell'amore Un'iniziativa del WWF

Il salvataggio dei rospi Bufo Bufo nella stagione dell'amore.

I rospi Bufo Bufo sono anfibi in via d'estinzione e per proteggerli il WWF ha studiato un'operazione ad hoc. Grazie all'aiuto dei volontari è nato il Progetto Rospi che sta permettendo la salvaguardia di questa specie aiutandola nel loro periodo di migrazione durante la stagione degli amori. In Lombardia infatti è stata predisposta una barriera di 7 chilometri proprio per impedire il rischio di essere investiti dalle auto che transitano nella zona.

Ne abbiamo parlato in diretta, ascolta il reloaded!

