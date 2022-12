SPORT Il significato dei numeri sulle maglie dei calciatori Ogni numero scelto nasconde una storia, un percorso a volte curioso

Il significato dei numeri sulle maglie dei calciatori.

Giocare al pallone per i più è, e rimane, una passione uno svago da praticare appena se ne ha l'opportunità. Per tanti è diventato una professione a tutti gli effetti, e ognuno indossa la maglia della propria squadra con il numero da lui scelto. Dietro a quel numero spesso si nascondono storie o significati che vanno dal personale dell'atleta a riferimenti ad altri sportivi. In un tempo ormai lontano, le maglie venivano numerate dall'1 all'11, ed erano quelle a prescindere da chi le indossava.

Si partiva dal numero 1, il portiere, il 2 era il terzino destro, il 3 quello sinistro. A centrocampo con il 7 l'ala destra e il 9 per il centravanti. Di solito il "pezzo" pregiato della squadra portava sulle spalle il numero 10 con tutti gli onori e oneri che questo comportava. Nel 1995-96 si cambia tutto, ogni giocatore può scegliere un numero che diventa il suo...fisso, i numeri non saranno più 11 ma si potrà arrivare fino al 99. Ed è da qua che si inizia a vederne di ogni. Dal 44 di Gatti del Perugia, Fortin del Siena seguendo la pronuncia del suo cognome in inglese sceglie il 14, Marco Materazzi nell'Inter e Massimo Ambrosini del Milan il 23 in onore di Michael Jordan Il 32 è di Bobo Vieri perché diceva gli portasse fortuna e, forse, visti i gol segnati non aveva tutti i torti. Samir Handanovic ha messo insieme giorno e mese del suo compleanno il 2 aprile quindi il 24.





Sul numero 10 le storie sono più romantiche, Rome e Napoli in serie A hanno legami molto forti con quelle maglie. Napoli per via del Pibe de oro Diego Armando Maradona, tant'è che la maglia è stata ritirata. E a Roma è stata la maglia sulle spalle di Francesco Totti per oltre vent'anni. Era stata proposta a Dybala, ma l'argentino ha optato per il 21.

Insomma è come al lotto, dietro ad ogni numero una.....Cabala?

