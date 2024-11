MUSICA Il significato di “Mmmbop” degli Hanson "Pezzi da Collection"

Il significato di “Mmmbop” degli Hanson.

Era il 1997 quando in radio era diventata un vero e proprio tormentone, stiamo parlando di “Mmmbop” degli Hanson, il brano che rese famosi i tre fratelli originari dell' Oklahoma. Tutti ne hanno canticchiato il ritornello, ma in realtà senza capirne il significato, come accade spesso quando un brano ci piace semplicemente per il suo suono gradevole.

Ebbene, a distanza di anni, Isaac, Taylor e Zac hanno deciso di svelarne il significato durante un'intervista: “La parola esprime il fatto che il tempo passa molto velocemente. Mmmbop ti dice ‘Vai ora, vai ora, vai ora, perché in un momento, in un Mmmbop, la vita sarà finita. Non perdere occasioni...Ti esorta a dedicarti a quello che davvero conta per te, perché il resto del mondo è solo dolore”.

[Banner_Google_ADS]



La vita è breve ed è ricca di occasioni da cogliere al volo in questo presente che abbiamo a disposizione. Una hit che ben si adatta anche al momento che stiamo vivendo, un invito sonoro ad utilizzare il nostro tempo al meglio ora, ovunque siamo! Questo brano fa parte dell'album di esordio degli Hanson “Middle Of Nowhere” e potete ascoltarlo anche su Radio San Marino!

Ascolta “Mmmbop” degli Hanson





I più letti della settimana: