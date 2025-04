Gian Paolo Daguer, ingegnere ambientale di 47 anni, è conosciuto in Colombia come il “Signore della Frutta” per il suo impegno nella salvaguardia delle specie vegetali locali minacciate di estinzione.

Questo appassionato della natura, che da anni combatte per preservare la biodiversità colombiana, è diventato un punto di riferimento per chi vuole tutelare le risorse naturali del paese, in particolare i frutti tropicali che stanno scomparendo.

Gian Paolo ha creato il progetto “Frutos de Colombia”, una rete di volontari impegnati a proteggere 10% delle 3.000 specie vegetali native colombiane che rischiano di estinguersi. Grazie alla sua attività, è riuscito a sensibilizzare migliaia di persone, guadagnandosi oltre 108.000 follower sui social media.

Il suo obiettivo non è solo quello di preservare le specie in pericolo, ma anche di valorizzare i frutti tropicali, promuovendo un’alimentazione più naturale e sostenibile. Il progetto si è trasformato in un’organizzazione no-profit che opera anche attraverso un gruppo WhatsApp, dove biologi, agricoltori e chef locali si scambiano conoscenze, organizzano eventi e condividono semi per garantire la sopravvivenza delle piante.

Un’iniziativa che è diventata sempre più cruciale in un paese che è tra i più ricchi al mondo in termini di biodiversità vegetale. La Colombia vanta una delle più alte concentrazioni di specie vegetali al mondo.