CURIOSITÀ Il silenzio Stare in compagnia in silenzio in Finlandia non è per niente sconveniente

Il silenzio.

In genere quando siamo con gli amici chiacchieriamo. Se non ci si parla, è perché si sta guardando il cellulare. Ma passare del tempo insieme guardandosi e sorridendosi senza dire una parola per noi potrebbe quasi diventare imbarazzante.

In Finlandia invece lo stare in silenzio non lo considerano tempo sprecato, ma un’esperienza che fa bene a tutti ed è un modo alternativo per riempire un tempo senza “ansia di parlare” solo esserci, perché la presenza conta più delle parole.

Questo fenomeno che si sta diffondendo si chiama hiljaisuus che si traduce come “silenzio attivo” e si basa su una consapevolezza reciproca e sul rispetto dello spazio interiore di ogni persona.

C’è da dire che i finlandesi sono molto più legati alla natura e vivono molto in spazi aperti e i loro legami sociali lo riflettono. Le lunghe camminate in silenzio nei boschi, anche d’inverno, lo stare seduti in un parco, in silenzio, è anche segno di rispetto e connessione più profonda.

Qui il dialogo non è un obbligo, e si parla se si ha veramente qualcosa da dire, non per riempire i vuoti. Si può passare del tempo senza parlare, magari ognuno leggendosi un libro, sorseggiando del tè davanti a un camino. Essere silenziosi infatti non vuol dire essere solitari.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: