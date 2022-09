Il sogno proibito delle inglesi si chiama Johnny Thompson

La divisa ha da sempre il suo fascino, e lo sanno molto bene le donne inglesi. Infatti la nuova star del web nel Regno Unito in questo periodo è Johnny Thompson, nato a Morpeth, nel Northumberland, ha 39 anni e ha la passione per il rugby e per il trekking.









Di professione militare con grado di maggiore del Royal Regiment of Scotland. I ricevimenti e la gestione degli onori militari nel Castello di Balmoral sono tra i suoi compiti, ma negli ultimi tempi è salito agli onori della ribalta mediatica e dei sogni proibiti delle suddite inglesi per il suo fisico scolpito, il bel volto e due occhi che paiono sedurre chiunque su cui si posino.

La divisa delle guardie reali fa il resto. il suo fan club nato da quando il bel Johnny appare, se pur defilato, alle spalle di Sua Maestà Re Carlo III, ha superato di gran lunga i confini della sua nazione. I commenti delle donne sono stati: "Questi giorni sono molto tristi, ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi cento volte migliori".

E fin qua il lato bello... ma come ben si sa: "Ogni rosa ha le sue spine" e anche questa bella storia non fa eccezione. Infatti il bellissimo Maggiore Johnny Thompson è sposato dal 2010 con Caroline, 44enne professionista in area marketing. La loro vita è completata dalla presenza di due labrador neri che si chiamano Odin e Piper, e della loro creatura, un bimbo che ha solo 4 anni.