CURIOSITÀ Il Solstizio d'estate Quest'anno daremo ufficialmente il benvenuto all'estate il 21 giugno alle 16.57

Oggi 21 giugno 2023 alle 16.57 ora italiana entrerà il solstizio d’estate, un momento astronomicamente preciso che indica l’inizio dell’estate. Il solstizio estivo rappresenta il primo giorno della stagione estiva ed è caratterizzato dalla massima durata di luce durante l’anno.

Da questo momento in poi, le giornate iniziano a diminuire gradualmente fino al solstizio d’inverno. Il solstizio d'estate è celebrato da millenni, era ben noto alle antiche culture che erano consapevoli dei regolari cambiamenti nel percorso del sole nel cielo, nella durata delle giornate e nella posizione dell’alba e del tramonto durante tutto l’anno.

Questo accadeva in particolare, nelle culture dove l’arrivo dell’estate significava la liberazione dai rigidi e lunghi inverni, come quelle dei popoli che vivono nelle regioni settentrionali e artiche del nostro pianeta, Il solstizio è stato e continua ad essere festeggiato come un’esplosione di vita.

Il solstizio d’estate è il “giorno” più lungo dell’anno. Ciò non significa che dura più di 24 ore ma che le ore di luce raggiungono il massimo, contro quelle di buio.



