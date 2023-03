NEW PLAY Il successo di PinkPantheress con Boy's a liar La hit pubblicata nel 2022, si veste di nuovo ed entra a gamba tesa nella top ten britannica e statunitense

Il successo di PinkPantheress con Boy's a liar.

Nasce come fenomeno social e in pochissimo tempo si fa spazio nel panorama musicale internazionale. Stiamo parlando di PinkPantheress, giovane cantante e produttrice inglese che, in coppia con Ice Spice, rapper statunitense, torna a proporci una nuova versione del suo già edito successo “Boy's a liar”.

“Boy's a liar – Pt 2”, così si intitola il remake, ha raggiunto il quarto posto nella Global chart di Spotify e ha già collezionato milioni di streaming e visualizzazioni. Le bugie di lui si mescolano alle insicurezze di lei, in un testo che porta a galla tematiche come l'autostima e la fiducia nelle relazioni, ma lo fa con la leggerezza di un sound fresco ed orecchiabile.

Una carriera giovanissima, quella di PinkPantheress, come lo è lei, ma già costellata di grandi risultati. Per Vogue UK, infatti, è l’unica musicista a comparire nella Vogue 25, lista delle donne più influenti in UK , che include anche personaggi come Jodie Comer e Victoria Beckham. Ha inoltre vinto il premio BBC Music’s Sound of 2022 ed affrontato un tour fra Europa e Stati Uniti, collezionando un sold out dietro l'altro.



Che dire!? Se il buongiorno si vede dal mattino, la "giornata" musicale di PinkPantheress si prospetta essere a dir poco radiosa!









