SPORT Il SUP è lo sport di tendenza nell'estate 2023

SUP è l'acronimo di stand up paddle ed è uno sport praticabile al mare, sui laghi e nei fiumi utilizzando semplicemente una tavola e una pagaia. Diventato di tendenza in questa estate 2023, ne abbiamo parlato in diretta questa mattina su Radio San Marino. Per scoprirne i benefici, ascolta il reloaded!

