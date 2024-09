CURIOSITÀ Il supermercato che riduce gli sprechi Un progetto Shrub Coop che si distingue come un esempio virtuoso di sostenibilità e accessibilità

Parte da Edimburgo il progetto Shrub Coop si distingue come un esempio virtuoso di sostenibilità e accessibilità. Situato nel cuore della capitale scozzese, questo negozio comunitario ha una missione chiara: ridurre gli sprechi alimentari e offrire cibo di qualità a prezzi accessibili per tutti.

In una città nota per i costi elevati, Shrub Coop rappresenta una soluzione conveniente e solidale. Nel cuore del progetto ci sono i volontari che, in bicicletta, si occupano di recuperare cibo in scadenza dai supermercati locali.

Questo cibo, che altrimenti verrebbe gettato, viene utilizzato nella cucina del negozio o rivenduto, permettendo di abbattere i costi. Grazie a questo sistema, Shrub Coop riesce a offrire cibo vegetale a prezzi molto più bassi rispetto alla media della città.

Questa iniziativa non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, riducendo lo spreco di cibo, ma permette anche a chi ha meno risorse di accedere a pasti sani e di qualità.

