Il tesoro perso in un naufragio 120 anni fa

Il relitto in questione era la Wallachia, una nave mercantile che affondò nel 1895 al largo della costa scozzese in seguito a una collisione con un'altra nave nella nebbia fitta. Il mercantile era appena partito da Glasgow ed era carico di vari tipi di merci, tra i quali anche grandi contenitori di una sostanza chimica chiamata cloruro di stagno. Ma la nave aveva a bordo anche migliaia di bottiglie di bevande alcoliche. Molti di loro sono stati conservati nell'acqua fredda dove la nave giaceva sul fondale limoso per più di un secolo. Steve Hickman è un tecnico subacqueo e un subacqueo dilettante, mentre stava nuotando al largo della Scozia davanti ai suoi occhi è comparso un vero e proprio tesoro: centinaia di bottiglie di birra, ancora imbottigliate. La curiosità lo ha spinto a vedere da vicino di cosa si trattasse.









Hickman, portava con sé una piccola borsa a rete, ed entrato nella stiva del mercantile affondato, c'erano conservate file e file di bottiglie di birra in vetro, in parte sepolte nel limo. Se pensate che la Wallachia giace in fondo al mare da 120 anni, è straordinario sapere che il prodotto all' interno di quelle preziose bottiglie, può ancora essere recuperato e restituito al suo sapore originario. La società di ricerca BrewLab si è fatta carico del compito di recuperare la birra: dovranno poi estrarre il lievito ancora vivo da dentro le bottiglie e partire da quello per ricreare la birra ottocentesca. Nel 2018, un progetto simile in Tasmania ha utilizzato il lievito di bottiglie di birra di 220 anni trovate anch'esse in un naufragio, per approssimare una bevanda del 1700 . Ma lo studio del lievito Valacchia ha rivelato una sorpresa.





Quelle birre contenevano un tipo insolito di lievito e il team dietro il lavoro sta ora valutando se questo ceppo perduto da tempo potrebbe avere applicazioni nella produzione moderna o potrebbe persino migliorare le birre di oggi.

"Bevete Birra e camperete cent'anni" diceva uno slogan pubblicitario degli anni 80, che sia lei l'Elisir di lunga vita davvero?