CURIOSITÀ Il Time ha scelto la donna del 2022: Amal Ramzi Alamuddin . La bella avvocatessa libanese specializzata in diritto internazionale e moglie di George Clooney

Il Time ha scelto la donna del 2022: Amal Ramzi Alamuddin.

La bella avvocatessa libanese Amal Ramzi Alamuddin, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, ha sbaragliato la concorrenza di 12 donne incredibili tuttein lista per l'impatto che hanno nel mondo, diventando per la rivista statunitense Time la donna dell'anno 2022. La signora Clooney è stata scelta perché "è tosta" e non si tira mai indietro, soprattutto quando si trova a decidere su questioni riguardanti le violazioni dei diritti umani. Ma dall' articolo a lei dedicato emerge il suo essere prima di tutto mamma, dichiarando che fa tutto anche per i suoi gemelli Alexander e Ella di 4 anni. Riflettendo su tutto quello che sta succedendo nel mondo", riflette la bella moglie di Clooney" voglio essere preparata e avere una buona risposta quando mi chiederanno cosa stesse facendo la loro madre per migliorare le cose".

La sua forza e il suo equilibrio Amal li trova all'interno della sua bella famiglia, dove al centro lei mette senz'altro il bell'uomo e suo marito che di mestiere fa il divo di Hollywood.Le belle parole spese per il marito la dicono lunga sul sentimento che lega i due: "Ho in mio marito un partner che è incredibilmente stimolante e di supporto. Confida. E abbiamo una casa piena di amore e risate. È una gioia al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare. Mi sento molto fortunata ad aver trovato un grande amore nella mia vita e a essere una madre". Parole ricche di sentimento ma anche di autentica stima verso l'uomo che le vive accanto. Certo che non mancano le difficoltà che comporta vivere accanto ad un autentica leggenda vivente e non solo del cinema, Amal ammette che non è semplice vivere al suo fianco. La fama di George è grande ma l'obiettivo per lei resta quello di mettere a fuoco solo ciò che è veramente importante. E qui torna la profesionista che è in lei, mettendo al primo posto le battaglie contro le violazioni dei diritti umani.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: