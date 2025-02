CURIOSITÀ Il Tortellante A Modena è attivo un laboratorio terapeutico-abilitativo che unisce tradizione gastronomica e inclusione sociale

Il Tortellante.

A Modena è attivo un laboratorio terapeutico-abilitativo che unisce tradizione gastronomica e inclusione sociale: “Il Tortellante”. Coinvolge giovani e adulti autistici e ha l’obiettivo di insegnare loro a produrre pasta fresca fatta a mano, grazie al supporto delle nonne modenesi, vere esperte nell’arte del tortellino.

Il progetto ha recentemente lanciato una linea di tortellini, “La Bottega del Tortellante”, che si distingue per la qualità artigianale e per il valore sociale che rappresenta. Il laboratorio, che funge da spazio di crescita personale e professionale, permette a questi giovani di acquisire competenze lavorative in un contesto che li aiuta a sviluppare autonomia e indipendenza.

Ogni settimana, un gruppo di tre ragazzi partecipa alle attività di produzione, accompagnati da educatori specializzati e da un team scientifico che segue il progetto. Questa organizzazione permette ai partecipanti di apprendere le varie fasi della lavorazione dei tortellini, dando loro una preparazione pratica e un senso di realizzazione personale.

