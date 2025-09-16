TV LIVE ·
15:47 Il DG Sergio a Fortune Entertainment: "Vocazione internazionale per San Marino RTV, su Auditel nel 2027"
Il treno della vendemmia

Il 21 settembre parte da Novara un viaggio tra storia

di Roberto Bagazzoli
16 set 2025
Foto di Pixabay per Pexel

Il 21 settembre 2025, sarà possibile vivere un’esperienza unica a bordo del Treno della Vendemmia, un viaggio tra storia, natura e tradizione vinicola nel Piemonte.

La partenza è prevista dalla stazione di Novara alle ore 09:10, a bordo di eleganti carrozze d’epoca Corbellini degli anni ’50 e di un autentico bagagliaio storico.

Il treno attraverserà paesaggi mozzafiato, tra colline, filari ordinati e borghi immersi nel verde, offrendo ai viaggiatori uno spettacolo naturale e culturale senza tempo.

Dopo circa 40 minuti di percorso, l’arrivo è previsto a Sizzano alle ore 09:50, un piccolo borgo noto per le sue eccellenze vinicole e per una tradizione agricola secolare.

La vendemmia qui non è solo un’attività stagionale, ma un vero e proprio rito collettivo, che coinvolge famiglie, cantine e la comunità locale, trasformando il lavoro nei vigneti in una festa condivisa.

Una volta giunti a Sizzano, i viaggiatori avranno l’opportunità di scoprire le stradine del borgo, visitare botteghe artigianali, mercatini locali e punti vendita di prodotti tipici.

Sarà l’occasione ideale per portare a casa un ricordo autentico del territorio, tra profumi di vino e sapori della tradizione piemontese. Il programma della giornata prevede anche tempo libero per assaporare appieno l’atmosfera del luogo e godere delle viste suggestive dei vigneti e delle colline circostanti.




Riproduzione riservata ©

