CURIOSITÀ Il treno della vendemmia Il 21 settembre parte da Novara un viaggio tra storia

Il treno della vendemmia.

Il 21 settembre 2025, sarà possibile vivere un’esperienza unica a bordo del Treno della Vendemmia, un viaggio tra storia, natura e tradizione vinicola nel Piemonte.

La partenza è prevista dalla stazione di Novara alle ore 09:10, a bordo di eleganti carrozze d’epoca Corbellini degli anni ’50 e di un autentico bagagliaio storico.

Il treno attraverserà paesaggi mozzafiato, tra colline, filari ordinati e borghi immersi nel verde, offrendo ai viaggiatori uno spettacolo naturale e culturale senza tempo.

Dopo circa 40 minuti di percorso, l’arrivo è previsto a Sizzano alle ore 09:50, un piccolo borgo noto per le sue eccellenze vinicole e per una tradizione agricola secolare.

La vendemmia qui non è solo un’attività stagionale, ma un vero e proprio rito collettivo, che coinvolge famiglie, cantine e la comunità locale, trasformando il lavoro nei vigneti in una festa condivisa.

Una volta giunti a Sizzano, i viaggiatori avranno l’opportunità di scoprire le stradine del borgo, visitare botteghe artigianali, mercatini locali e punti vendita di prodotti tipici.

Sarà l’occasione ideale per portare a casa un ricordo autentico del territorio, tra profumi di vino e sapori della tradizione piemontese. Il programma della giornata prevede anche tempo libero per assaporare appieno l’atmosfera del luogo e godere delle viste suggestive dei vigneti e delle colline circostanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: