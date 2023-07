CURIOSITÀ Il Triathlon del ragioniere In questo week end scatta la 4° edizione della manifestazione più folle d'Italia.

Il Triathlon del ragioniere.

Torna la manifestazione più folle d'Italia, il «Triathlon del Ragioniere», un appuntamento più goliardico che sportivo ispirata alla saga del ragionier Ugo Fantozzi.

Arrivata alla 4° edizione, che si disputa su tre prove tutte da ridere: a nuoto con la ciambella salvagente, in bici su telai più o meno scassati e infine di corsa calzando zoccoli o, in alternativa, ciabatte. Il dress code: canottiera e basco alla maniera del ragionier Ugo Fantozzi.

Avvertenze: occhio al «colpo della strega», la perfida contrattura lombare sempre in agguato per atleti non particolarmente atletici e Fantozzi ne sa qualcosa. Sabato 29 Luglio a Moniga sono attesi tantissimi «inferiori», dall'ufficio sinistri o dall'ufficio mazzette della megaditta, iscrizioni ancora aperte.

Pronti a barcamenarsi in una folle impresa, vestiti al peggio che si può, armati di ciambella o camera d'aria per nuotare 150 metri con partenza dal porto, proseguendo poi in bici più è scassata e meglio è, per 4 km, risalendo e poi di nuovo giù verso il lago, e ancora l'ultimo chilometro di corsa rigorosamente in ciabatte, meglio ancora se con gli zoccoli.

Organizzano la Pro loco e il Gruppo giovani, lingue felpate, megapresidenti, signorine Silvani e ragionieri Filini e Calboni, insomma il meglio della saga cinematografica e letteraria che ha consacrato Paolo Villaggio a imperitura memoria.



