Il vero tormentone dell'estate 2019

Ancora una volta Taffo ci sorprende... con le dita incrociate, oppure a toccare ferro (o altro materiale scongiura-sfortuna). Sono i produttori "discografici" di "Magari muori", canzone scritta ed cantata da Romina Falconi. Un Reggaeton easy, con un ritmo molto catchy, insomma una brano ideale per l'estate, solare, allegro... se non fosse per il testo. Un inno alla vita, ma anche all'aldilà, un po' considerato il titolo e che la “casa discografica” è Taffo, l’agenzia di pompe funebri famosa per le sue campagne pubblicitarie irriverenti.