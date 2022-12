A TAVOLA Il vero Wasabi costa come il Tartufo L'originale può arrivare a toccare i 300 € al chilo

Il vero Wasabi costa come il Tartufo.

Il prezzo del vero wasabi può arrivare fino a 300 € al chilo, manco fosse un tartufo. Scopriamo il perché. Il wasabi lo abbiamo conosciuto come condimento, che accompagna il sushi o il sashimi, e come salsa è una delle più costose al mondo. Viene infatti ricavata da una pianta giapponese dal nome: "Eutrema Japonicum", o più semplicemente ravanello giapponese. La pianta in questione possiede dalle caratteristiche uniche, siamo al cospetto infatti di uno degli arbusti più difficili da coltivare al mondo.

Questo particolare ravanello si trova lungo i torrenti di montagna in Giappone e, per crescere in salute, ha bisogno di numerose condizioni tra le quali un costante apporto di acqua di sorgente, zone di ombra e terreni rocciosi. E sono tutte indispensabili alla sua sopravvivenza. La temperatura, inoltre gioca la sua parte, deve essere tra gli 8 e i 20 gradi durante tutto l'anno. Essendo così costoso e prezioso il pensiero vola a quello che troviamo solitamente ad accompagnare il nostro amato Sushi e la domanda sorge spontanea. Sarà Wasabi autentico?

No!!! Si tratta di un surrogato che contiene rafano, coloranti e dolcificanti, in cui probabilmente, se siamo fortunati, è presente solo una piccola percentuale della vera pianta di wasabi, che solitamente è presente tra l'1 e il 5% del totale.

Ci dispiacerebbe molto se alla notizia foste rimasti... piccati!





