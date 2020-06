Il vestito da distanziamento sociale

Mai abbassare la guardia è la parola d'ordine di questi tempi che proseguono oltre la fine del lockdown e del calo della emergenza sanitaria, ma come? Con il distanziamento sociale coadiuvato dalle mascherine. Ora il difficile è calcolare ogni volta la giusta distanza senza fare pesare al nostro interlocutore che stiamo prendendo le contromisure. I momenti davvero critici sono le file al supermercato, sopra ai mezzi pubblici o anche in strada specialmente negli orari di punta. Ma ora abbiamo un alleato che ci viene in aiuto.









Si chiama "Petticoat Dress"ed è realizzato da un collettivo di designer specializzato nell'esplorazione dell'interazione urbana dal nome "Multiply Design" appositamente per affrontare con più tranquillità l'annosa questione del distanziamento sociale. Come funziona in pratica? Si tratta di una sottoveste detta a ruota che trae la sua ispirazione dgli antichi abiti della nobiltà in epoca vittoriana, con una sottile differenza che poi così sottile non è, infatti oltre che a essere decisamente glam, Petticoat Dress è molto più pratico rispetto ai suoi antenati sia nel portarlo che nel pulirlo e ne esiste anche una versione sostenuta da cinture.