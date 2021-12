Accade ogni anno, milioni di bambini seguono in tempo reale il viaggio di Babbo Natale grazie al “Babbo Natale Tracker” ideato dal North American Aerospcace Defense il comando di difesa aerospaziale nordamericano.









Tutto l'anno il Norad si occupa della difesa dei cieli del Nord America seguendo le traiettorie degli aerei, missili, lanci spaziali e qualunque cosa voli all'interno dei confini del continente. Dal 1 al 24 dicembre si aggiunge una nuova missione ovvero seguire il viaggi della slitta di Babbo Natale che viaggia nei cieli di tutto il mondo. NORAD può contare sulla presenza di ben 47 stazioni radar distribuite in Canada e Alaska: non appena i radar rilevano la partenza della magica slitta di Babbo Natale, viene attivato il suo tracciamento attraverso i sensori ad infrarossi, che rilevano la luce intermittente del naso della renna Rudolph. Non solo: alla Vigilia di Natale i caccia dell’aeronautica statunitense e quella canadese accoglieranno la slitta di Babbo Natale a largo delle coste di Terranova e lo scorteranno in sicurezza nel suo passaggio nello spazio aereo nordamericano. I bambini americani potranno seguire il viaggio di Babbo Natale e dei doni a grazie al tracking della slitta sull’app NORAD Tracks Santa, disponibile in sia per Android che per Apple. In alternativa, possono collegarsi al sito web www.noradsanta.org (disponibile in ben otto lingue – inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, giapponese, portoghese e cinese), in cui è possibile accedere a tantissimi contenuti a tema natalizio – come giochi, musica, video e conto alla rovescia per Natale. Infine, è possibile anche telefonare gratuitamente ai volontari che collaborano con NORAD e che risponderanno a tutte le domande dei bambini circa la posizione di Babbo Natale.