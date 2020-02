MUSICA Il video di "Take on Me" degli a-ha arriva ad 1 miliardo di views E' record!

Il video di "Take on Me" degli a-ha arriva ad 1 miliardo di views.

Vi ricordate gli "a-ha", la nota band degli anni '80? Ebbene, c'è un record da festeggiare perchè il video di "Take on Me" è arrivato ad 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Il brano è del 1985 ed i numeri parlano chiaro: questa canzone continua ancora ad essere molto amata dai fan. Nel video vediamo raccontata la storia d'amore tra il frontman della band Morten Harket, in formato cartoon ed una ragazza in carne e ossa. Solo alla fine il protagonista riesce a trasformarsi in uomo e a realizzare il suo sogno d'amore.

Se non ve lo ricordate o non lo avete mai visto, guardate qui il video "Take on Me" della band "a-ha"!





