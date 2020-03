ATTUALITÀ Il video-messaggio di Alberto Angela è un incoraggiamento per tutti "Ognuno di noi contribuisce a salvare vite"

Il video-messaggio di Alberto Angela è un incoraggiamento per tutti.

In questo particolare momento anche Alberto Angela sta offrendo il suo contributo con i suoi speciali per permettere a tutti di visitare l'Italia stando a casa. Ma non si è fermato a questo, infatti durante l'ultima messa in onda ha deciso di condividere un video - messaggio molto toccante con i suoi spettatori. Una bella gratificazione ed incoraggiamento che hanno fatto bene al cuore e all'anima di tanti.

In primis ha ringraziato tutti coloro che sono in prima linea nella gestione di questa emergenza continuando a svolgere con devozione e impegno il proprio lavoro. Poi si è rivolto a tutti quelli che sono "semplicemente" a casa, lodandone l'atteggiamento e sottolineando che ognuno di noi sta contribuendo in questa maniera a salvare delle vite. Rimanere a casa equivale a salvare vite: questo il grande contributo che possiamo continuare ad offrire.

A seguire si è soffermato a riflettere sulla reazione che un paese come l'Italia ha avuto in questo momento e ha ricordato che questa nazione è guidata da una cultura millenaria trasmessa dalle generazioni precedenti. "È come se tutte le generazioni passate fossero insieme a noi a combattere, suggerendoci il modo di comportarci".

Infine ha concluso con due richieste molto importanti: "Una volta che tutto questo sarà finito, non dimenticate chi ora è in prima linea e quando alla fine partirete per fare dei viaggi, premiate l'Italia".

Un messaggio che scalda il cuore, che unisce al di là della nazionalità e che fa sentire ognuno di noi importante in questo preciso istante.

Guarda qui il video-messaggio di Alberto Angela

25 marzo 2020 - il nostro Alberto ha fatto ancora una volta centro nel giorno del compleanno della Serenissima, omaggiando i suoi 1599 anni e regalando grandi emozioni nell'esprimere le sue sensazioni sul drammatico momento che sta attraversando il nostro Paese. Coraggio e speranza per noi tutti. Ti aspettiamo per le prossime settimane, grazie Alberto! ---------------------------------- "Quando tutto questo sarà passato vi chiedo due cose: non dimenticate chi è in prima linea oggi e chi non c'è più; e poi, quando partirete, perché riprenderemo a viaggiare, premiate l'Italia, premiate chi vive di turismo e oggi sta soffrendo tantissimo. Così facendo premierete anche le generazioni passate che stanno lottando insieme a noi." (cit.Alberto Angela) ---------------------------------- "Doveva essere 'solo' una replica di Stanotte a Venezia e invece #AlbertoAngela ha regalato uno dei messaggi alla Nazione più motivante, incoraggiante, rassicurante e unificante tra quelli che sono rimbalzati in questi giorni tra tv, social e balconi. E' riuscito a compattare speranze, responsabilità, comunità e futuro. E anche a commuovere." **Fonte e video credit: https://www.tvblog.it/post/1708595/alberto-angela-videomessaggio-rai1-coronavirus?fbclid=IwAR34d5MRcwmoGd1CB44TLkIzrEUfWgpk7WlZ6UZaN8adR7L67PbKhVDX7S0 / Rai1 #TVBlog #Rai1 #Covid19 #StanotteaVenezia #Meraviglie #compleannoVenezia #AlbertoAngela

Un post condiviso da Alberto Angela.Cultura e Uomo (@albertoangela.culturaeuomo) in data: 25 Mar 2020 alle ore 11:12 PDT

I più letti della settimana: