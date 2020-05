Il video-tutorial per fare il pane finisce male

Con il lockdown tantissime persone hanno dedicato il proprio tempo alla cucina e fare il pane in casa è stata l'esperienza in cui i più si sono cimentati. Poi c'è chi addirittura si è spinto oltre, cercando di consigliare le proprie ricette oppure realizzando dei veri e propri video-tutorial, seguendo le orme dei più famosi influencer.

Non sempre e non a tutti le cose vanno per il verso giusto, come nel caso della donna protagonista di questo video che arriva dal Cile. Una clip brevissima in cui voleva insegnare a fare il pane al formaggio, ma a causa di un piccolo imprevisto, si è trasformata in un vero e proprio disastro! La ricetta non è riuscita, però la donna è diventata una star del web in pochissimo tempo...

