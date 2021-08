Il vizio dello smartphone

Capita periodicamente di essere messi in guardia sull'uso smodato degli smartphone nella nostra quotidianità. Siamo oramai assuefatti che quando qualcuno lo dimentica a casa o in ufficio si sente “perso”. Facciamo un esempio, quanti di voi si ricordano a memoria i numeri di telefono più importanti ? A volte stentiamo a ricordare il nostro nei momenti di ricarica.









Lo smartphone, tutti ne abbiamo almeno uno poi ci sono quelli che ne hanno due, magari uno privato e l'altro legato al lavoro. Nel tempo si è sempre parlato dell'estrema quantità di ore che impieghiamo nell'utilizzo del cellulare, ma mai nessuno ha mai dato cifre specifiche. La risposta sbalorditiva è arrivata da uno studio che ha coinvolto mille utenti. Il risultato lascia senza parole. In media trascorriamo quasi nove anni della nostra vita, nello specifico 76.500 ore. Sì, avete letto bene. Quali sono le differenze tra le diverse fasce d'età ? Come prevedibile i millennial sono i più attivi e battono tutti i record. Passano un quarto della loro vita sui telefonini. Per la gioia dei social network.