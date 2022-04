AUTOMOBILI Il volante della Ferrari F1 di Leclerc e Sainz, sul mobile di casa vostra Potrebbe diventare realtà il sogno di 99 appassionati della casa di maranello, possedere la copia fedele di quello sui bolidi rossi

Il volante della Ferrari F1 di Leclerc e Sainz, sul mobile di casa vostra.

Il volante della Ferrari F1, avete letto bene proprio quello che stringono tra le mani: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. Ovvero i piloti ufficiale del Team Ferrari di Formula 1. Saranno solo 99 le copie perfette, fedelmente riprodotte del tanto sospirato volante. Cominciamo con il vedere nel dettaglio come si presenta. Grandezza cm 34 x 29 x 24, in queste misure viene inclusa anche la base rossa e la vetrina antipolvere, fatta di acrilico trasparente. Il tutto raggiunge un peso di 6 kg. Il materiale di cui è costituito il volante è poliuretano, fibra di carbonio e alluminio, come quello autentico anche lui è dotato di tutti i pulsanti, levette e interruttori, attenzione... tutti "funzionanti".

Interamente realizzato a mano, ha richiesto un processo di lavoro che ha superato abbondantemente le 120 ore di lavoro a cui è seguita un' accurata verifica da parte degli ingegneri e progettisti di Maranello, quelli veri! L'intera fase di sviluppo ovviamente si è basata sui disegni e i dati sulle finiture originali. Materiale fornito direttamente da Ferrari, interamente rifinito a mano. E' originale anche nelle dimensioni, riproducendo in scala 1:1 quello che si trova sulla Ferrari SF21 e utilizzato durante la stagione 2021 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 da Leclerc e Sainz.



Tutto questo ovviamente con collaborazione e sotto l'assistenza della Scuderia Ferrari, anche per quanto riguarda i dati CAD originali, le finiture e i codici delle vernici». Il prezzo come sempre divide i compratori in appassionati, estimatori e collezionisti facendo dare loro un giudizio diverso a seconda del grado di coinvolgimento nell'argomento, sappiate che, comunque diventare uno dei 99 fortunati possessessori di questa opera d'arte automibilistica, ha un costo all'altezza dei gadget griffati cavallino.

























