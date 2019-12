Il wc scomodo per dimezzare le pause in bagno negli uffici

Una delle rogne alle qiali molte aziende devono mettere riparo è senza dubbio quella delle pause "infinite" in bagno da parte dei dipendenti. La soluzione arriva dalla "perfida Albione". E' infatti inglese l'idea per ridurre e in maniera drastica le pause di riflessione nelle Toilet aziendali, è un wc pensato e creato dalla "British Toilet Association".

La caratteristica principale con cui è stato concepito si basa su un principio fisico, ovvero spostare il peso con una leggera spinta sulle gambe dell'avventore. Questa caratteristica è una particolare inclinazione verso il basso di soli 13°.

Questo sarebbe sufficente a fare assumere una posizione scomoda a tal punto da non resistere oltre 5 minuti senza alzarsi, e se ogni 5 minuti si sente il bisogno di alzarsi non vale la pena dopo i primi, prolungare la sosta quindi la si accorcia. La sociatà che produce questo particolare water antiimboscati, ha sede nello Staffordshire, e sostiene che il costo dell'operazione che si aggira dalle 150 alle 500 sterline, ( da 176 a 588 €uro), viene ampiamente ammortizzato dalla produttività che aumenta per la drastica diminuzione della sosta ai bagni. Altra nota positiva a vantaggio del water inclinato le lunghe file in attesa che si liberi un bagno, grazie infatti alla sua inclinazione, impedirebbe di restare troppo in tempo in bagno ed eviterebbe le attese prolungate.

Addirittura alcune aree di sosta autostradali si stanno iteressando al water caccia perditempo da installare nei bagni.