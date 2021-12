MUSICA Imagine Dragons e Riot Games di nuovo insieme! “Enemy” colonna sonora di Arcane, la nuova serie ideata dai creatori di League Of Legends

Imagine Dragons e Riot Games di nuovo insieme!.

Enemy, il nuovo singolo degli Imagine Dragons, vede la collaborazione del rapper J.I.D. , pseudonimo di Destin Choice Route, rapper statunitense, e fa seguito al nuovo album della band chiamato Mercury Act. I. A quanto pare Enemy è già un successo! I numeri parlano chiaro: il brano, infatti, è entrato nella top 10 della classifica dei singoli più ascoltati su Spotify con oltre 114 milioni di stream, inoltre la canzone è divenuta popolare su TikTok e il videoclip ufficiale ha conquistato già più di 33 milioni di visualizzazioni.





[Banner_Google_ADS]





Enemy è dunque la colonna sonora di Arcane, la nuova serie animata Netflix ideata dai creatori della saga di videogame League of Legends. Si tratta della prima produzione televisiva realizzata da Riot Games e Fortiche Productions, ed è ambientata nell’universo di League of Legends, esattamente nella regione utopica di Piltover e nei meandri oppressi di Zaun. La serie racconta le vicende dei due iconici personaggi di League of Legends e di un potere che li metterà a dura prova. E così, per la seconda volta gli Imagine Dragons si trovano a collaborare con Riot Games. La band, infatti, aveva già scritto il singolo Warriors per League of Legends del 2014.

I creatori del famoso videogame hanno realizzato anche lo straordinario videoclip animato per Enemy, che vede la band e J.I.D immergersi nel mondo leggendario di Jinx e Vi.

Imagine Dragons, JID - Enemy (Live From The MTV EMA/2021)

Enemy è stata cantata per la prima volta dal vivo dagli Imagine Dragons insieme a J.I.D agli EMAs (gli MTV Europe Music Awards) in occasione dei quali la band ha ricevuto la nomination per Best Rock e Best Group.

Gli Imagine Dragons hanno inoltre annunciato il Mercury World Tour 2022 che vedrà la loro presenza in Italia per un’unica data l’11 giugno 2022 a Milano, come headliner degli I-Days all’Ippodromo Trenno.







I più letti della settimana: