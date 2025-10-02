Imprenditore del cuore grande

Nel lontano 1981 Gary Grant, insieme alla moglie Catherine, aprì un piccolo negozio di giocattoli ad Amersham, nel Buckinghamshire.

Da quella realtà locale nacque The Entertainer, una catena che negli anni si è affermata come punto di riferimento nel settore dei giocattoli, distinguendosi non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma per una visione imprenditoriale etica e profondamente umana.

Fin dalla sua fondazione l’azienda ha abbracciato valori che raramente si incontrano nel mondo del business: rispetto per i dipendenti, attenzione alla sostenibilità, forte impegno filantropico.

Non a caso The Entertainer dona ogni anno il 10% dei suoi profitti in beneficenza. L’azienda si è espansa rapidamente nel Regno Unito, arrivando ad aprire oltre 160 punti vendita e a collaborare con grandi retailer nazionali come Tesco e Marks & Spencer.

Tuttavia ciò che ha davvero reso The Entertainer un caso unico è la coerenza tra parole e azioni, tra valori dichiarati e scelte imprenditoriali.

È famosa, per esempio, per non aprire mai la domenica, scelta che riflette non una semplice strategia commerciale, ma un’etica del lavoro radicata nella dignità del tempo e della persona.

Oggi, a distanza di oltre 40 anni da quel primo negozio, Gary Grant ha deciso di compiere un gesto tanto simbolico quanto rivoluzionario: donare l’intera proprietà della sua azienda multimilionaria ai dipendenti.







