In amore i cuori battono all'unisono

Sull'amore si è detto e scritto tantissimo sia nella letteratura ma anche nella musica. Ora possiamo aggiungere anche la salute.









Come fare per capire se oltre la chimica una coppia è un sodalizio forte ? Attraverso la frequenza cardiaca. C'è uno studio dell'Università dell'Illinois che ha stabilito che i cuori di varie coppie battono all'unisono perché i battiti si sincronizzano. Questa “sincronizzazione” sarebbe più frequente sulle coppie di lungo corso. L'esperimento è avvenuto con l'aiuto di alcune coppie ultra 65 enni che avevano lunghe relazioni alle spalle. E' come se i cuori si autoregolassero quando sono vicini e più è lungo il tempo e più la cosa è possibile. Non è chiaro quale cuore segua l'altro ma è un'alternanza di possibilità. La descrivono come una sorta di danza che portano benessere e armonia alla coppia e migliorerebbe anche la salute.