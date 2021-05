MUSICA In arrivo due nuovi francobolli per Rino Gaetano e Ezio Bosso Il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano ha deciso di celebrare due artisti che hanno lasciato il loro segno nel tempo

In arrivo due nuovi francobolli per Rino Gaetano e Ezio Bosso.

Si sa che la musica non ha colori, non ha confini la musica è di chi la sa ascoltare e apprezzare e in Italia come nel mondo ci sono molti artisti, che troppo spesso non vengono degnamente ricordati. Il Ministero dello Sviluppo Economico, questa volta, ha deciso di celebrare con due francobolli altrettanti grandi della musica, Rino Gaetano e Ezio Bosso. Per Gaetano ricorre il 40° anniversario della sua scomparsa, mentre per il Maestro Bozzo direttore d’orchestra è il 50° della sua nascita. Ezio Bosso ci ha lasciati nel 2020 . Nei due nuovi francobolli, viene raffigurata la cornice di un disco in vinile, e faranno parte della serie “Le Eccellenze dello spettacolo”. Dentro la cornice c’è la foto che li ricorda.





Verranno stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e avranno una tiratura da 200mila esemplari. Lo sfondo della foto del cantante, con il suo immancabile cappello a cilindro, è un cielo blu proprio per evocare il suo celebre brano “Il cielo è sempre più blu”. Invece, nel francobollo per Ezio Bosso, viene raffigurato l’artista con la sua bacchetta di direttore d’orchestra e sullo sfondo c’è uno spartito musicale della Symphony No. 1 “Oceans”.

I miti non ci lasciano mai trovano sempre il modo di farci ricordare di loro



