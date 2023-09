In arrivo il "Cherlato"

Ghiotte novità presto in arrivo per gli amanti del gelato. Il nome è “Cherlato” ed è il gelato lanciato dalla cantante ed attrice americana Cher.

Non c’è una data ufficiale per l’inizio di questa nuova avventura di Cher, almeno per il momento, ma i suoi fan stanno già fremendo per questa novità.

Cher ha postato un video di un camioncino colorato con la scritta “Cherlato” con sopra sue immagini mentre mangia un cono.

La cantante e attrice ha collaborato con l'azienda neozelandese di gelati Giapo, nota per avere particolare attenzione per i consumatori che non possono mangiare glutine, per dare vita al suo gelato, che farà la sua prima apparizione a Los Angeles, con un'attenzione particolare agli ingredienti locali.

Il Cherlato sarà realizzato in collaborazione con agricoltori e artigiani che condividono la passione per la qualità e la sostenibilità”.

Un post da oltre 100mila like è pieno di commenti entusiasti di fan che non vedono l’ora di assaggiare le creazioni di Cher è la testimonianza.

Al momento sembra che la distribuzione comunque in una prima fase sarà limitata agli Stati Uniti, se il progetto avrà successo è probabile che il business possa espandersi al Regno Unito e all’Europa.