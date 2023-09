CURIOSITÀ In arrivo il "Cherlato" Cher e un'azienda Neo zelandese hanno collaborato per realizzare un gelato etico legato all'immagine dell'artista

In arrivo il "Cherlato".

Ghiotte novità presto in arrivo per gli amanti del gelato. Il nome è “Cherlato” ed è il gelato lanciato dalla cantante ed attrice americana Cher.

Non c’è una data ufficiale per l’inizio di questa nuova avventura di Cher, almeno per il momento, ma i suoi fan stanno già fremendo per questa novità.

[Banner_Google_ADS]

Cher ha postato un video di un camioncino colorato con la scritta “Cherlato” con sopra sue immagini mentre mangia un cono.

La cantante e attrice ha collaborato con l'azienda neozelandese di gelati Giapo, nota per avere particolare attenzione per i consumatori che non possono mangiare glutine, per dare vita al suo gelato, che farà la sua prima apparizione a Los Angeles, con un'attenzione particolare agli ingredienti locali.

Il Cherlato sarà realizzato in collaborazione con agricoltori e artigiani che condividono la passione per la qualità e la sostenibilità”.

Un post da oltre 100mila like è pieno di commenti entusiasti di fan che non vedono l’ora di assaggiare le creazioni di Cher è la testimonianza.

Al momento sembra che la distribuzione comunque in una prima fase sarà limitata agli Stati Uniti, se il progetto avrà successo è probabile che il business possa espandersi al Regno Unito e all’Europa.



Audio Gallery



I più letti della settimana: