In arrivo il nuovo IPhone pieghevole

John Ternus ha compiuto il suo esordio alla guida di Apple, a poco più di una settimana dal testimone raccolto dall'ex Ceo Tim Cook, lanciando la nuova gamma di iPhone 18 e soprattutto l'iPhone Duo, la vera scommessa della Casa di Cupertino.

Ed è proprio questo prodotto ad attrarre l'attenzione di tutti: il primo iPhone pieghevole della storia di Apple, che sarà disponibile da ottobre

L'iPhone Duo è stato rivelato nell'ambito di "Surprise and Shine", l'appuntamento di settembre dedicato alla presentazione della nuova serie di prodotti. La novità è stata appunto presentata da John Ternus, il Ceo di Apple da poco succeduto a Tim Cook.

Ha "un nuovo design per valorizzare cosa ti serve", ha detto Ternus su Duo, il melafonino pieghevole da 5,4 pollici, capace di supportare l'uso simultaneo di più app in finestre separate per favorire la produttività.

Con Duo, utilizzabile in posizione parzialmente piegata, dotato di un nuovo motore grafico integrato nel chip A20 Pro e solo con una eSim, Apple vuole sfidare Samsung e Huawei che dal 2019 commercializzano i telefonini pieghevoli.

L'iPhone Duo ha un prezzo di base di 1.999 dollari, a fronte di previsioni anche oltre i 2.000 dollari, per il modello dotato di memoria da 256 gb, estendibile fino alla versione da 2 tera.

Il nuovo iPhone Duo ha due batterie, una per lato, con un sistema che le gestisce in contemporanea in modo da farle funzionare come un’unica batteria. La fotocamera principale è da 48 megapixel e ne ha una seconda con la medesima risoluzione, ma grandangolare, come sugli iPhone venduti negli ultimi anni.

Da chiuso il nuovo iPhone Duo è un poco più largo e basso di un normale iPhone e ha uno schermo da 5,4 pollici. Da aperto è poco più piccolo di un iPad Mini e lo schermo interno è da 7,6 pollici.







