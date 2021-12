In arrivo l'inverno

Si sta avvicinando l'appuntamento con la stagione più fredda per noi che viviamo nell'emisfero nord del pianeta terra.









Il solstizio di inverno entrerà in servizio martedì 21 dicembre alle ore 16,59. Sarà come sempre il giorno con meno ore di luce o forse con il massimo di quelle di buio in base allo stato umorale. Responsabile di questo è l'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre a causa della quale nel corso di un anno la luce del sole sembra aumentare o diminuire nel corso di un anno. Nonostante tendenzialmente si associ sempre al 21 dicembre, il solstizio ritarda ogni anno di 5 ore, 48 minuti e 46 secondi per la precisione, sfasamento che viene poi bilanciato dall’anno bisestile, convenzionalmente introdotto ogni 4 anni per evitare il disallineamento delle stagioni col calendario. Per questo, a volte il solstizio astronomico può essere il 22 dicembre.